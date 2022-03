Foto. Trenurile mortii: Sunt executati in secret 70 de detinuti politici

Sursa: rezistenta.roIn zorii unei zile din anul 1950, cel mai probabil pe 10 martie, un grup de localnici din zona Lugojului, atrasi de niste zgomote ciudate, au dat peste un grup de barbati in uniforme de militie si de securitate care isi faceau de lucru intr-o groapa sapata la marginea drumului, in zona dintre kilometrul 7 si 9 de pe Dealul Viilor. Printre barbatii in uniforma, unii l-or fi recunoscut pe temutul maior Zoltan Kling, seful Securitatii Lugoj. Esaranii au fost indepartati ... citeste toata stirea