Foto. ,,Tun" pe bani publici de 260.000 euro. Scoala lasata in paragina, dar Primaria Fagaras plateste chirii unor privati pentru clasele de elevi

Cladirea Scolii Generale nr. 3 din cartierul Combinat este in paragina. Acoperisul este degradat, zidurile se dezvelesc de tencuiala, iar curtea este o groapa de gunoi. De cativa ani elevii nu mai invata in aceasta scoala, iar de atunci imobilul a fost uitat de autoritati. Cladirea este in proprietatea Primariei Fagaras, cea care are obligatia sa o intretina si sa-i dea o destinatie. Desi au existat oferte din mediul privat pentru aceasta cladire, acestea au fost respinse. Este inca un obiectiv ... citește toată știrea