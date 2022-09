Foto. Ultima calatorie a Reginei Elisabeta a II-a. Sicriul cu trupul suveranei, depus la Palatul Westminster

Foto: Alexandru Radu PopescuSicriul cu trupul Reginei Elisabetei a II-a a ajuns miercuri la Palatul Westminster, la capatul unei procesiuni emotionante ce a inceput de la poarta Palatului Buckingham, transmit agentiile de presa. Celebrul clopot din turnul cu ceas al Londrei, Big Ben, va suna, iar din Hyde Park vor fi trase salve de tun. Regina va ramane in Westminster Hall pana in dimineata zilei de 19 septembrie, pe un catafalc invelit in mov. Publicul va putea sa vina si sa isi aduca ... citeste toata stirea