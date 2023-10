Planul Rosu de Interventie a fost activat luni seara, dupa ce un autocar cu peste 80 de pasageri s-a rasturnat in zona Harsova, judetul Constanta.Un autocar cu peste 80 de pasageri s-a rasturnat, luni seara, in zona Harsova din judetul Constanta, iar autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie.Primele informatii aratau ca in autovehicul ar fi blocate ... citeste toata stirea