Laurentiu Stanescu a participat, recent, la o competitie in Bosnia-Hertegovina. Brasoveanul a obtinut locul I, medalia de aur, in finala unui concurs in care s-au intrecut cei mai buni maseuri.De asemenea, Laurentiu a primit si o medalie de argint, locul al II-lea, la categoria Free Style.Laurentiu Stanescu lucreaza la RCS ... citeste toata stirea