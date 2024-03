FOTO Un capac de canal a cedat sub greutatea unei autospeciale, in Fagaras

Un capac de canal a cedat sub greutatea unei autospeciale, pe strada Republicii, din Fagaras. Autovehiculul a ramas blocat.O autospeciala a filialei locale a Companiei de Apa-Canal Sibiu a ramas cu o roata blocata, intr-un capac de canal, dupa ce acesta a cedat sub greutatea ei.Incidentul a avut loc vineri, in apropierea sediului Primariei Fagaras, pe strada Republicii, in jurul orei 13:00.Potrivit primelor informatii, capacul canalului a cedat sub greutatea autospecialei.Primaria ... citește toată știrea