FOTO Un Mercedes-Benz 230 B Cabrio din 1937, "bunicul" masinilor inmatriculate in septembrie la Brasov

Un Mercedes-Benz 230 B Cabrio din 1937 este cel mai vechi autoturism "old timer" inmatriculat in luna septembrie la Brasov. Masina de 87 de ani are un "frate" mai mare, inmatriculat la Iasi, care a devenit cea mai veche masina inmatriculata in Romania.Un Mercedes Benz 230 Cabrio B (W143) din Brasov si un Fiat 508C Balilla din Iasi, ambele fabricate in 1937, dar si un Bugatti VP 57 Ventoux AD Cupeu din 1939, din Bucuresti, sunt cele mai vechi autoturisme inmatriculate in luna ... citește toată știrea