In 2012, Ion Ilioiu era ultimul supravietuitor din Grupul de partizani din Muntii Fagarasului condus de Ion Gavrila Ogoranu, dar la 30 octombrie, cu nici o luna inaintea implinirii varstei de 83 de ani, a intregit in cer grupul de luptatori anticomunisti. Isi doarme somnul de veci in cimitirul vechi din Fagaras.,,Cred ca am facut ce trebuia. Chiar daca nu am biruit, sunt cu constiinta impacata si nu ma simt vinovat pentru deznodamantul luptei noastre. Daca ar trebui s-o luam de la capat as