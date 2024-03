FOTO Un parapantist a ramas agatat intr-un copac, la Bunloc

Un parapantist a ratat aterizarea si a ramas agatat intr-un copac, la Bunloc.Un parapantist care a aterizat in copac la Bunloc a fost recuperat de salvatorii montani din cadrul Salvamont Sacele.Parapantistul a ratat aterizarea cu parapanta si a ramas agatat intr-un copac, sambata in jurul pranzului, la o inaltime de zeci de metri.El a fost dat jos de catre echipaje ale Salvamont Sacele. Un salvator montan s-a urcat in arbore cu ajutorul materialelor de alpinism din ... citește toată știrea