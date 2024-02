FOTO Un turist care a facut stop-cardio respirator pe o partie din Azuga, adus la Brasov cu elicopterul SMURD

Un turist a facut stop cardiac pe o partie din Azuga. Salvamontistii l-au resuscitat cu ajutorul defibrilatorului, pacientul fiind preluat de un elicopter SMURD si transportat la Spitalul Judetean de Urgenta Brasov.Un barbat in varsta de 44 de ani a facut stop cardio-respirator, joi, in timp ce se afla pe o partie de schi din statiunea Azuga, de pe Valea Prahovei.In ajutorul sau au intervenit, imediat, doi paramedici si un medic rezident aflati in vacanta, dar si un echipaj de la Salvamont. ... citește toată știrea