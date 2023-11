Asociatia Forum Romania in parteneriat cu Partidul NOI - NAEsIUNE OAMENI IMPREUNA a organizat joi, 9 noiembrie 2023, o masa rotunda cu tema ,,Uniti pentru Pace". Evenimentul desfasurat in Cladirea Senatului, Sala Constantin Stere, a reunit la aceeasi masa numeroase personalitati, membri din mediul stiintific, cercetatori si specialisti in diferite domenii, membri ai Parlamentului Romaniei, jurnalisti si analisti.,,Facand o paralela in timp, acest eveniment are proportiile Declaratiei de la ... citeste toata stirea