FOTO Ursul Balik si lupoaica Elza din Ucraina vor ajunge la Sanctuarul AMP Libearty

Inca un exemplar de urs si o lupoaica din Ucraina vor ajunge in scurt timp, la Sanctuarul Libearty de la Zarnesti, administrat de Asociatia Milioane de Prieteni (AMP).Echipa AMP Libearty desfasoara o noua operatiune de salvare. Cele doua animale, aduse din Cernauti, se vor putea bucura in curand de libertate la Sanctuarul AMP Libearty din Zarnesti.Ursul Balik si lupoaica Elza sunt in drum spre Brasov, dupa ce au parcurs peste 1.000 de kilometri."Bolik si Elza sunt pe taram romanesc. Au ... citeste toata stirea