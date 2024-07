FOTO Ursul care a ucis o tanara de 19 ani pe traseul Jepii Mici a fost impuscat

Ursul care a atacat si ucis o tanara de 19 ani pe traseul Jepii Mici a fost impuscat.Ursul care a atacat o femeie pe traseul Jepii Mici si a ucis-o, a fost impuscat, a anuntat marti seara Jandarmeria Prahova.Ursul a incercat sa atace si echipa de salvatori, potrivit Mediafax.Jandarmeria Prahova a precizat in urma incidentului grav in care o tanara a sfarsit in ghearele unui urs ... citește toată știrea