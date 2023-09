Jandarmii brasoveni, in frunte cu colonelul Cristian Elly Palistan, continua sa cucereasca marile varfuri montane din Europa.Cu ocazia implinirii a 130 de ani de la infiintarea Jandarmeriei Rurale si a Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, jandarmii brasoveni au urcat pe varful Punta Gnifetti (4.554 m) din masivul Monte Rosa (Italia), in acordurile imnului national, sub faldurile drapelului tricolor, de unde le-au urat tuturor colegilor din tara un sincer "LA MULEsI ANI". ... citeste toata stirea