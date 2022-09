Foto. Voluntariat pentru igienizarea Castelului Brancovenesc de la Sambata de Sus. Satenii sunt asteptati sambata, 24 septembrie, ora 9.00

Comuna Sambata de Sus are in proprietate castelul Brancovenesc, dupa finalizarea demersurilor care au durat 2 ani. Edificiul care a stat in paragina peste un deceniu are nevoie de repratii si amenajari pentru a putea intra in circuitul turistic. Primaria Sambata de Sus organizeaza sambata, 24 septembrie a.c., incepand cu ora 9.00, o actiune de voluntariat pentru igienizarea interiorului castelului, dar si a curtii acestuia.,, Primul pas putem saa-l facem impreuna, acesta fiind curatarea ... citeste toata stirea