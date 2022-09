Foto. Zarca Aiudului, mormant pentru luptatorii fagaraseni. Gheorghe Craciun, calaul partizanilor din Muntii Fagaras

Octavian Balaban din Toderita a fost unul dintre cei peste 20 de sateni care i-au ajutat pe luptatorii din Munti Fagarasului. Din satul lui erau Ioan Mogos si Nicolae Mazilu, cei doi tineri curajosi care au fost ucisi in judetul Timis, la Padureni, intr-o confruntare directa cu securistii si militienii. Mogos si Mazilu aveau, in 1949, domiciliul obligatoriu la Toderita si stateau ascunsi chiar in sura presedintelui de partid, Iacob Renea. Octavian Balaban i-a ajutat in vara acelui an cu ... citeste toata stirea