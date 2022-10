"Fotografi brasoveni si ateliere lor", la Coresi

Povestea fotografilor brasoveni din secolul al XIX-lea o pot vedea brasovenii si turistii, in cadrul expozitiei "Fotografi brasoveni si ateliere lor", organizata la Coresi. Incursiunea in istoria inceputurilor fotografiei brasovene, de la primii pictori convertiti la fotografie pana la fotografii profesionisti din perioada 1839-1918, se realizeaza prin expunerea unor reproduceri dupa fotografiile aflate in patrimoniul Muzeului de Etnografie Brasov si in colectia Arhivelor Nationale Brasov.In ... citeste toata stirea