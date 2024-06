Fotografi din 38 de tari, cele mai reusite instantanee ale "Mamei Natura", expuse la "Lupoaica"

Cele mai reusite fotografii ale unei competitii internationale pot fi admirate in aceste zile pe aleea din fata Primariei Brasov (in zona statuii "Lupoaicei"). Expozitia contine cele 59 de fotografii ajunse in finala, cu autori de pe toate continentele."E un concurs international de fotografie de natura, cu participanti din toata lumea. Am avut anul acesta 2.500 de imagini inscrise din 38 de tari, iar 59 de fotografii au fost selectate pentru finala. Categoriile sunt Natura, Viata salbatica, ... citește toată știrea