Fotografia anului 2022: Macelarul Janko

Expozitia de fotografie etnografica "Oameni si Datini" se muta, in acest an, la Codlea, dupa ce ani la rand a putut fi vazuta la Centrul Cultural Reduta. Expozitia, ajunsa la cea de-a VIII-a editie, cuprinde fotografiile alese si premiate in cadrul Concursului National de Fotografie Etnografica "Oameni si Datini".In total, sunt 41 de fotografii, printre acestea fiind si cele castigatoare in cadrul concursului. Astfel, marele premiu a fost adjudecat de Tordai Ede, cu fotografia Macelarul Janko. ... citeste toata stirea