Franta a redevenit in 2023, in urma unei productii stabile, primul furnizor de vin din lume, devansand Italia, unde productia a scazut cu 12%, anunta Organizatia Internationala a Viei si Vinului in prima evaluare a vanzarilor din 2023, relateaza AFP, preluata de News.ro.Incepand din 2007 - cu exceptia lui 2011 si 2014 -, Italia a fost principalul producator de vin din lume, potrivit ... citeste toata stirea