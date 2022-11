Franta trimite o escadrila de avioane de vanatoare RAFALE in Romania

Ministrul Fortelor Armate din Franta i-a transmis premierului Ciuca decizia de dislocare a unei escadrile de avioane de vanatoare RAFALE, in executarea misiunilor de politie aeriana in Romania.Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, joi la Palatul Victoria, cu ministrul Fortelor Armate din Franta Sebastien Lecornu. Oficialul francez i-a comunicat premierului decizia de dislocare a unei escadrile de avioane de vanatoare RAFALE, in executarea misiunilor de politie aeriana in Romania."Cu ... citeste toata stirea