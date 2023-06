Intrebarea cititorului: "Mama mea a murit anul trecut. Suntem patru frati. Parintii au impartit la cei trei frati si la o nepoata mostenirea si le-au dat ce au vrut ei. Eu nu am primit nimic. Mai pot face ceva, avand in vedere ca tatal meu inca traieste?"Raspunsul avocatului: "Descendentii care au acceptat in termen mostenirea au dreptul cel putin la rezerva succesorala, dar situatia trebuie analizata prin raportare la actele juridice prin care au fost *impartite* bunurile si momentul la care ... citeste toata stirea