Fratii Tate au fost eliberati din arest la numai cateva ore dupa ce au fost retinuti

Dupa ce fratii Tate au fost retinuti cu numai cateva ore in urma intr-un dosar cu acuzatii extrem de grave din Marea Britanie, care a emis doua mandate europene de arestare, justitia romana ia o decizie surprinzatoare.Judecatorii au stabilit ca fratii Tate sa fie eliberati de indata. Decizia magistratilor a fost ca cei doi frati sa se afle in continuare in libertate in Romania, dar procesul de extradare in Marea Britanie sa mearga mai departe. Abia atunci cand se va finaliza acest proces ei ... citește toată știrea