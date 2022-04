Frauda cu subventiile APIA. Dosare penale in instanta, iar averea inculpatilor, sub sechestru. Cine sunt inculpatii

Au dispus de pasunile comunale dupa bunul plac, iar dupa 12 ani sunt trasi la raspundereIn mai toate comunele fagarasene sunt disputate pasunile comunale, dar numai in unele dintre ele au intrat procurorii DNA pentru cercetari, soldate apoi cu dosare penale trimise in instanta. Totul a inceput dupa 2007 cand s-a dat liber la subventiile agricole, iar ,,baietii destepti" au inceput o goana nebuna dupa banii europeni alocati prin aceste subventii pentru pasunile comunale aflate in administrarea ... citeste toata stirea