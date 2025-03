Frauda cu tichete de masa in valoare de 100.000 de euro

Frauda: O angajata a Serviciului Financiar-Salarizare din cadrul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara este investigata pentru o frauda legata de bonuri de masa in valoare de aproximativ 100.000 de euro, informeaza Agentia de presa Rador, citand Radio Timisoara.Femeia este suspectata ca ar fi comandat tichete de masa in numele unor fosti angajati ai DRDP Timisoara, pe care le-ar fi utilizat in scop personal. Angajata lucreaza de peste 10 ani in cadrul Directiei Regionale de ... citește toată știrea