Frauda de peste opt milioane de euro la o pastravarie

Procurorii DNA au trimis in judecata trei persoane, dintre care una are calitatea de avocat, pentru fraude cu fonduri europene, fiind acuzate ca au obtinut, cu documente false, peste 8 milioane lei pentru un proiect privind constructia unei ferme de crestere intensiva a pastravilor si a sturionilor in judetul Brasov.Potrivit unui comunicat al DNA, cele trei persoane vor fi judecate pentru savarsirea infractiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau ... citeste toata stirea