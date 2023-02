Doua frigidere vechi, pictate de catre membrii Clubului Copiilor Rasnov-Zarnesti, au fost transformate in biblioteci pentru comunitate, care poarta mesajul 'Dezgheata-ti pofta de citit!', iar una dintre acestea va fi in centrul unui flashmob organizat cu prilejul Zilei Internationale a Cititului, pe 16 februarie.O idee creativa, pusa in practica de Clubul Copiilor Rasnov-Zarnesti, ... citeste toata stirea