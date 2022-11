Frigul din case poate agrava hipertensiunea arteriala

Sezonul rece sau "sezonul gripei" aduce cu sine mai multe amenintari pentru sanatate. Printre acestea se numara si amenintarea cresterii tensiunii arteriale. Un nou studiu, publicat in revista Hypertension Research, a observat cresteri importante ale tensiunii arteriale la persoanele care locuiesc in case reci, comparativ cu o "casa model" izolata. Patru persoane, cu varsta de 59 de ani si peste, au fost inscrise in studiu, fiecare raportand cresteri ale tensiunii arteriale pe o perioada de ... citeste toata stirea