Este alerta alimentara in mai multe lanturi de magazine din Romania, dupa ce a fost gasita o bacterie extrem de periculoasa in fructe de mare.ANSVSA anunta retragerea de la vanzare a unui lot de creveti. Motiv rechemare este prezenta Vibrio vulnificus.Va informam ca datorita prezentei Vibrio vulnificus in materia prima utilizata pentru loturile de produse finite S.C. NOVEAST SEAFOOD ... citeste toata stirea