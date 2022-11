"Fructele murate, o solutie pentru cei care vor sa slabeasca"

Fructele pot fi o solutie pentru cei care vor sa piarda kilograme in plus, insa ele trebuie consumate intr-un anumit fel, a spus dr. Cezar Amititeloaie, medic cardiolog.Este bine sa stim ca putem face un lucru extrem de simplu, care nu ne poate infometa: postul intermitent, care nu este un post clasic. Metoda implica renuntarea la orice aliment pentru un interval de 16 ore, iar in celelalte opt ore ramase putem avea doua mese normale, in functie de stilul de viata. Putem sari peste micul ... citeste toata stirea