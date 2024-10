Frumoasa, dar inutila: aplicatia MAI pentru reclamarea soferilor agresivi

Aplicatia Ministerului Afacerilor Interne pentru reclamarea soferilor agresivi va fi utila in procent de maximum 5%, este de parere un fost sef al Politiei Rutiere. In acelasi timp, un psiholog, care a incercat sa isi instaleze aplicatia, spune ca aceasta este lenta si respingatoare. Expertii sunt de parere ca, desi modelul a fost copiat din tarile occidentale, Romania nu va putea disciplina astfel soferii agresivi in trafic.Amintim ca pe aplicatia hub.mai.gov.ro - sectiunea ESAR (sesizari ... citește toată știrea