,,Fuga Lolelor" se va organiza la Cincu in 8 februarie. Obiceiul sasesc dateaza din sec al XVII-lea. Primarul comunei va intampina Lolele in fata primariei

Vechiul obicei sasesc "Fuga Lolelor" se va organiza si in acest an la Cincu, pe 8 februarie. Intreaga comunitate va fi in sarbatoare pentru a marca acest obicei vechi din secolul al XVII/lea. ,,Pe 8 februarie, daca vrei,/ Costumul de Lole pe tine sa-l iei/ Sa alungam din nou impreuna/ Iarna si spiritele rele din comuna". Este invitatia pe care organizatorii au lansat-o iubitorilor de traditii. In invitatie este trecut programul zilei, de la judecata ,,narozilor" care se va desfasura in fata ... citește toată știrea