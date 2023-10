Fumatul este interzis in apropierea scolilor si a statiilor de transport in comun. Proiectul a fost adoptat tacit de Senat.Fumatul este interzis in apropierea scolilor si unitatilor sanitare (50 de metri), precum si in apropierea statiilor de transport in comun (15 metri), iar aruncarea chistoacelor de tigari si a altor deseuri din tutun in locurile publice se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 100 la 500 de lei, prevede un proiect legislativ initiat de parlamentari USR, adoptat ... citeste toata stirea