Fumatul, mai daunator pentru vezica urinara decat pentru plamani

Mare atentEie, fumatul este mai daunator pentru vezica decat pentru plamani, atrage atentia dr. Victor Cauni, medic specialist urolog. "In cancerul de vezica, un rol foarte important il are fumatul. Prin arderea tutunului, a produselor de degradare din hartia care inveleste tigara, apar mai mult de 100 de agenti carcinogeni care intra in corp prin plamani. Plamanul este ca un burete, daca desfasuram alveolele avem 2-3 metri patrati, si el se concentreaza in urina, iar vezica urinara este cat o ...