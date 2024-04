Functia pe care o asteptau toti utilizatorii WhatsApp. De cand va fi disponibila si in Romania

Aceasta functie, destinata sa simplifice procesul de apelare prin utilizarea conexiunii la internet, a fost dezvaluita recent in versiunea beta a aplicatiei.WhatsApp introduce o noua caracteristica pentru utilizatorii sai de Android, oferind un meniu de apelare integrat direct in aplicatia de mesagerie.Aceasta functie, destinata sa simplifice procesul de apelare prin utilizarea conexiunii la internet, a fost dezvaluita recent in versiunea ... citește toată știrea