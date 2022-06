Fundatia Comunitara Brasov a dat startul apelului de idei si proiecte "Fondul pentru un viitor mai bun in comunitati" pentru Rasnov.Federatia Fundatiile Comunitare din Romania si Lidl Romania dau startul la programul national de finantare;"Fondul pentru un viitor mai bun in comunitati" in 5 orase din tara, printre care si Rasnov.Aflat la editia a IV-a, ... citeste toata stirea