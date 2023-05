Fundatia Comunitara Esara Fagarasului impreuna cu coordonatorii si reprezentanti ai proiectelor finantate prin Fondul Stiintescu editia a VI-a, isi invita toti prietenii la intalnirea cu pasionatii de stiinte.Vineri, 19 mai, in intervalul orar 13.00 - 16.00, vom intalni in curtea Sinagogii din Fagaras, echipele de proiecte care de-a lungul ultimei editii a Fondului Stiintescu au contribuit la infrumusetarea stiintelor pentru copii si tineri din Fagaras si zonele limitrofe.Din anul 2016, de ... citeste toata stirea