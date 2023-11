Eforturile de conservare ale Fundatiei Conservation Carpathia Brasov si angajamentul fata de natura au fost apreciate cu premiul Bambi la categoria "Our Earth", in cadrul galei desfasurate pe 16 noiembrie la Studiourile de Film Bavaria din Munchen. Premiul a fost ridicat de Barbara si Christoph Promberger, directorii executivi ai Fundatiei, care au fost premiati pentru viziunea de a crea unul dintre cele mai mari parcuri nationale din Europa in Muntii Fagaras.Bambi Awards este un eveniment de ... citeste toata stirea