Fundatia Mihai Eminescu Trust a scos la licitatie restaurarea si converisa unei gospodarii sasesti din Viscri

Fundatia Mihai Eminescu Trust vrea sa restaureze o gospodarie din Viscri, potrivit anuntului publicat in SICAP.EXECUTIA LUCRARILOR IN CADRUL PROIECTULUI "CASA NOASTRA VISCRI" RESTAURARE SI CONVERSIE FUNCEsIONALA GOSPODARIE SASEASCA IN SPAEsIU COMUNITAR PUBLIC MULTIFUNCEsIONAL Cap. deviz Denumire capitol de cheltuieli Valoare lei Fara TVA 1.2 Amenajarea terenului 295.798,32 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 12.000 TOTAL CAPITOLUL 1 307.798,32 2. Cheltuieli ... citește toată știrea