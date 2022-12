Fura sub ochii padurarului, nu s-a atins de el pana n-a venit Politia

Luni, 28 noiembrie, in jurul orelor 17.15, Politia Statiunii Predeal a fost sesizata prin apel direct, de catre un reprezentant legal al districtului RPLP Kronstadt RA Brasov, cu privire la faptul ca a depistat o persoana care sustrage material lemnos din zona forestiera Timisu de Jos. Echipajul de ordine si siguranta publica s-a deplasat in zona indicata, ocazie cu care a identificat un barbat, in varsta de 36 de ani."Din verificarile efectuate, a rezultat faptul ca barbatul ar fi sustras ... citeste toata stirea