Furau banii americanilor. "Capul" e din Brasov

Miercuri, 12 februarie, politistii si procurorii de la Crima Organizata din Brasov au pus in executare 24 de mandate de perchezitie domiciliara in judetele Mures si Brasov, intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice si spalare a banilor.Din cercetarile efectuate a reiesit faptul ca, in cursul lunii ianuarie 2022, trei persoane ar fi constituit o grupare infractionala organizata, ... citește toată știrea