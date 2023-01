Furau motorina din rezervoare: la ultimul "plin" ii astepta Politia

Politistii fagaraseni au reusit identificarea si prinderea a trei persoane, din localitatea Vistea de Jos, banuite ca ar fi autorii mai multor infratiuni de furt de catalizatoare auto si carburant. Astfel, in cadrul activitatilor operative pe care politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale - Fagaras le-au desfasurat, au obtinut datele necesare pentru ca in noaptea de 29 ianuarie sa poata surprinde, in flagrant, trei persoane care sustrageau motorina din rezervorul unui ... citeste toata stirea