Furau ziua in amiaza mare

Trei barbati au fost surprinsi in flagrant de catre jandarmii Gruparii Mobile Brasov, in timp ce extrageau, fara drept, materiale feroase din incinta unei societati comerciale. Fapta s-a petrecut in plina zi, in municipiul Brasov, iar jandarmii au fost acolo unde era nevoie de ei."Cei trei barbati au reusit sa extraga cantitati mari de materiale, printre care amintim: 4 plase de gard cu dimensiunea 4,10 metri/ 2 metri, 1 plasa gard 3 metri / 2 metri, un tomberon metalic pentru deseuri ... citește toată știrea