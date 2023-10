Pe TikTok (contul Sensei Mircea) a aparut marti, 10 octombrie, un filmulet surprins de o camera de supraveghere din zona chiar in momentul izbucnirii incendiului de luni, din Centrul Civic, care a paralizat traficul in Brasov timp de cateva ore.Pe filmare se poate vedea cum cel putin cinci tineri au iesit in fuga din pasaj si au alergat spre parcul din zona. Imediat dupa ei, un fum dens a iesit din pasaj, asa cum se intampla in cazul unor explozii.Pompierii nu au stabilit deocamdata cauza ... citeste toata stirea