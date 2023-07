Furnizorii in contract cu casele de asigurari de sanatate pot inregistra serviciile acordate si in modul off-line, a anuntat miercuri Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, in contextul in care in ultimele zile Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate (PIAS) a inregistrat unele disfunctionalitati, acestea nefiind rezolvate inca.Potrivit unui comunicat remis presei, disfunctionalitatile platformei informatice nu au fost rezolvate in totalitate, astfel ca si miercuri exista situatii ... citeste toata stirea