Furt cu masca pe fata la Tarlungeni

Un furt cu iz de filme americane s-a petrecut in noaptea de 26 spre 27 august, in comuna brasoveana Tarlungeni. Un barbat cu o masca pe fata a intrat intr-o firma din localitate, insotit de un minor de 15 ani. Cei doi au sustras un aparat electronic pentru plata facturilor, in care au gasit putin peste 3.000 de lei. Politistii efectueaza acum cercetari pentru comiterea infractiunilor de furt calificat si complicitate la furt calificat."Din cercetarile efectuate in cauza, cadrele de politie au ... citeste toata stirea