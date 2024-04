Furt la ferma: 18 canistre cu motorina si ulei

Sambata, 27 aprilie, in jurul orei 18:30, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Voila au fost sesizati de un barbat cu privire la faptul ca, din incinta fermei sale, din Ucea de Sus, ar fi fost sustrase mai multe bunuri."In urma verificarilor intreprinse, a rezultat faptul ca, in urma cu o noapte, dintr-o autoutilitara aflata in incinta fermei, ar fi fost sustrase 18 canistre cu motorina si ulei, in valoare totala aproximativa de 5.000 ... citește toată știrea