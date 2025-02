Furtul tezaurului dacic: Al 4-lea suspect a fost arestat in Olanda

Al patrulea suspect in furtul tezaurului dacic din Olanda a fost arestat.Distribuie daca iti place!Furtul tezaurului dacic: Inca un suspect a fost arestat in furtul de la Muzeul Drents, anunta politia olandeza. Este un tanar de 26 de ani.Politia olandeza a arestat un al patrulea suspect in furtul tezaurului dacic de la Muzeul Drents, de luna trecuta, un tanar de 26 de ani, din Heerhugowaard.Potrivit rtvdrenthe.nl, politistii subliniaza ca nu este vorba despre barbatul care a fost ... citește toată știrea