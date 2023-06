Mai bine de jumatate de tara este vizata de o noua alerta meteo, care a intrat in vigoare sambata, 15 iunie, la ora 10.00 si este valabila pentru 24 de ore, anunta Administratia Nationala de Meteorologie. Tot de sambata, de la ora 12.00 si pana la ora 23.00, 14 judete se afla sub cod portocaliu de ploi torentiale.Potrivit ANM, in cea mai mare parte a Moldovei, estul si sud-estul Transilvaniei, precum si in zona Carpatilor Orientali si estul Carpatilor ... citeste toata stirea