In urma unui "pont" dat Politiei, trei persoane au fost prinse in flagrant chiar in timp ce incercau sa transporte cu o caruta o teava de fier vechi duminica, 14 mai. Bunul a fost recuperat de politistii locali fagaraseni si predat agentilor de paza de pe platforma fostului Combinat Chimic."Duminica, in timpul efectuarii serviciului de patrulare pe raza municipiului Fagaras, am fost sesizati cu privire la faptul ca mai multe persoane de sex masculin au sustras o teava de fier de pe platforma ... citeste toata stirea